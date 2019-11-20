Otomobil berber dükkanına girdi Kahramanmaraş’ta berber dükkanına giren otomobilin sürücüsü yaralandı Otomobili son anda fark eden berber ile çırağı kaçarak kurtuldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil berber dükkanına girdi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 46 EL 794 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, önünde seyreden Tekin G. idaresindeki 46 DP 722 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tekin G.'nin kullandığı otomobil berber dükkanına daldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası berber dükkanına giren otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza sırasında içeride olduklarını ve kazayı kıl payı atlattıklarını söyleyen iş yeri sahibi Furkan Aksu, “Ben kaza anında dışarıda gazete okuyordum, çırakta bulmaca çözüyordu. Fren sesini duyunca biz ayağa kalktık bakmak için o sırada kaldırımdan doğru otomobilin dükkana gireceğini tahmin ettim ve arkaya doğru kaçtık. O sebepten dolayı kurtulduk, ama dükkan zarar gördü” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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