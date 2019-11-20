Başkan Güngör, yabancı öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Erasmus programı kapsamında Romanya, Litvanya, Makedonya ve Hırvatistan’dan gelen öğrencilerle buluştu.

Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Güngör, öğrencilere Kahramanmaraş ile ilgili bilgiler verdi. Kahramanmaraş’ın köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Güngör, şehrin dört mevsim ayrı güzellikleri barındırdığını ifade etti. Başkan Güngör, “Kahramanmaraş kadim bir tarihe sahiptir. Bu topraklarda Türk düşünce dünyasına önemli katkılar sunan yazar ve şairler yetişmiştir. Edebiyat ve şiirin başkentiyiz. Dondurmamız dünyaca ünlüdür. Kahramanmaraş dört mevsim ayrı güzellikleri barındırır. Medeniyetler şehri Kahramanmaraş’ımızda sizleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette yabancı öğrencilere Kahramanmaraş dondurması ikram edildi.

KAHRAMANMARAŞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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