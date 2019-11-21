Bu tatlı için sıraya giriyorlar Kahramanmaraş'ta tatlıcı Mehmet Dilken'in yaptığı Antep fıstığı, ceviz ve badem karışımlı kıvrım tatlıyı yemek isteyenler iş yeri önünde kuyruk oluşturuyor

Kahramanmaraş’ta tatlıcı Mehmet Dilken'in hazırladığı Antep fıstığı, ceviz ve badem karışımlı kıvrım tatlıyı yemek isteyenler iş yeri önünde sıraya giriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde tatlıcılık yapan Mehmet Dilken, iş yerinde İzmir, Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi kentlerde yoğun olarak tüketilen tatlı çeşitleri yapıyor. Dilken'in, kendisinin tarifi olduğunu söylediği Antep fıstıklı, ceviz ve badem karışımı kıvrım tatlısına da rağbet oldukça fazla. Hazırladığı özel karışımlı tatlının Türkiye’de tek olduğunu iddia eden Dilken, vatandaşların bu tatlıyı yemek için sıraya girdiğini belirtti.

Tatlılarında glikoz ve boya maddesi olmadığını ve tanesini 1 buçuk liradan sattığını söyleyen Dilken, "Kendi ürettiğim tatlımızı, içinde fıstık, ceviz ve badem bulunan özel karışımla hazırlıyoruz. Tatlımıza rağbet çok fazla insanlar adeta sıraya giriyor" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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