Piazza’ya "Erişilebilir Bina Belgesi"

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kahramanmaraş’ta “Erişilebilir Bina Belgesi” alan ilk özel sektör binası oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kahramanmaraş İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından TSE'nin erişilebilirlik standartları dikkate alınarak inceleme yapıldı.

İnceleme sonucunda “Engelsiz AVM” Piazza’ya, "binaların, farklı engel gruplarındaki bireyler ve yaşlılar için güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını" ifade eden “Erişilebilir Bina Belgesi” verilmesi komisyonca uygun bulundu.

“Erişilebilir Bina Belgesi” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kaplan tarafından Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Hakan Kaan Avcı’ya verildi.

KAHRAMANMARAŞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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