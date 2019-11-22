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Piazza’ya "Erişilebilir Bina Belgesi"

İHA

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kahramanmaraş'ta "Erişilebilir Bina Belgesi" alan ilk özel sektör binası oldu.

Piazza’ya "Erişilebilir Bina Belgesi"

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kahramanmaraş’ta “Erişilebilir Bina Belgesi” alan ilk özel sektör binası oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kahramanmaraş İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından TSE'nin erişilebilirlik standartları dikkate alınarak inceleme yapıldı.
İnceleme sonucunda “Engelsiz AVM” Piazza’ya, "binaların, farklı engel gruplarındaki bireyler ve yaşlılar için güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını" ifade eden “Erişilebilir Bina Belgesi” verilmesi komisyonca uygun bulundu.
“Erişilebilir Bina Belgesi” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kaplan tarafından Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Hakan Kaan Avcı’ya verildi.

KAHRAMANMARAŞ

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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