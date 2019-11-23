Mısır biçerken yanan biçerdöveri itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mısır tarlasında çalışan biçerdöverdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Izgın Mahallesi’nde mısır biçen biçerdöverin kabin kısmından dumanlar ve alevler yükseldi. Mısır ekili tarladan çıkarılan biçerdöver, kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlere, ilk olarak çiftçiler ve biçerdöver operatörü müdahale etse de bu çabaları yangını söndürmeye yeterli olmadı. Olay yerine çağrılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Kuzey İlçeler İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Olayda, biçerdöverde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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