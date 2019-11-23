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Mahir Ünal'dan termik santral çıkışı "Gerekli tedbirler alınmazsa termik santrali kapatılacak"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan ElbistanAfşin Termik Santrali'nin gerekli tedbirler alınmaması halinde kapatılacağını söyledi.

Mahir Ünal'dan termik santral çıkışı "Gerekli tedbirler alınmazsa termik santrali kapatılacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan ElbistanAfşin Termik Santrali’nin gerekli tedbirler alınmaması halinde kapatılacağını söyledi.
Memleketi Kahramanmaraş’ta konuşan Ünal, kül filtrelerinin ve kül tutan filtrelerin tamamlanması gerektiğini, ateşlemenin fueloille yerine doğal gazla yapılması ve hızla doğal gaza geçilmesinin gerektiğini söyledi.
Önlemlerin alınmaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla santralin kapatılacağını kaydeden Ünal, “Türkiye’nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ElbistanAfşin Termik Santrali, gerekli tedbirler alınmazsa kapatılacak. Peki, TBMM’ye verilen önerge ile süre uzatımı engellenen ve kapatılmaması için istenen gerekli tedbirler neler? Hızlı bir şekilde kül filtrelerinin ve kül tutan filtrelerin tamamlanması, ateşleme fueloille yapıldığı için çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. Bu ateşlemenin fueloille değil de doğal gazla yapılması ve hızla doğal gaza geçilmesi. Duman filtrelerinin de en kısa zamanda 6 ay içerisinde projelendirilmesi. Denetimlerini EUAŞ’ın yapacağı santralde bu tedbirler sağlanmadığı takdirde santral, Cumhurbaşkanının talimatı ile kapatılacak. Termik Santrali kapatıldığı takdirde bundan 10 bin kişinin etkileneceğini ve işsiz kalacağını ifade eden Ünal, devlete kaybının da 19 milyar 200 milyon olacağını söyledi. Kömürden elde edilen elektrik için devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yaparak, gaz alımı üzerinden de bu 19 milyar 200 milyonluk doğal gazın çevrim santrallerinde elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

23 Kasım 2019 Cumartesi

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