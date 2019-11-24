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Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi. Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.
Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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