Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu Kahramanmaraş’ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş’ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Olay, Onikişubat ilçesi Arslanbey Mesire Alanı’nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü.
KAHRAMANMARAŞ
25 Kasım 2019 Pazartesi
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