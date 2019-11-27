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Elbistan OSB’ye yatırımcı ilgisi artıyor 25 dönümlük alanda yapılacak tekstil ve gıda yatırımının ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 25 dönümlük alanda yapılacak tekstil ve gıda yatırımının arsa tahsisi için imzalar atıldı.

Elbistan OSB’ye yatırımcı ilgisi artıyor 25 dönümlük alanda yapılacak tekstil ve gıda yatırımının arsa tahsisi için imzalar atıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 25 dönümlük alanda yapılacak tekstil ve gıda yatırımının arsa tahsisi için imzalar atıldı.
Kahramanmaraş’ta başta tekstil ve inşaat olmak üzere birçok önemli sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firmanın, fabrika yatırımı için Elbistan OSB’den talep ettiği 25 dönümlük arsanın tahsisi, Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ile firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan’ın katıldığı törenle atıldı.
İmza töreni öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, “OSB Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız devam ediyor. Hem altyapı hem de kurumsallaşma noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan da yeni yatırımcılar kazanma noktasında gayretlerimiz sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın destekleri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler için önemli ve ciddi bir talepte bulundular. Çünkü istihdam önemli bir sorunumuz. 25 dönüm üzerinde tekstil ve gıda konusunda yatırım düşünüyorlar. Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, söz konusu yatırımın Elbistan’ın istihdam sorununun çözümü noktasında katkı sunacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:
“Elbistan’ın en önemli sorunlarından bir tanesi istihdam sorunu. Şehrimizde maalesef istediğimiz ölçüde özel sektör yatırımı bulunmuyor. Ama Elbistan potansiyeli yüksek bir coğrafya. Biz, yakın coğrafya ile beraber, ilçelerimiz ve sınırdaki illerimizin de aslında gözünün olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bu potansiyeli işletebileceğimiz, üretime dönüştürebileceğimiz imkanlarımız çok fazla. Frima, burada ciddi bir yatırımla inşallah başlamış olacak. Bundan sonraki süreçte onlarla beraber büyük markalarında ilçemize yatırım için teveccüh göstereceğini düşünüyorum. Tekstil konusunda, gıda konusunda organize sanayinin yeni dönemde bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal beyefendinin yakın zamanda bize vermiş olmuş müjdelerden bir tanesi, ilçe bazlı organize sanayilerde teşvikin geleceği ile ilgiliydi. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığımızda hem de Sanayi Bakanlığımızda girişimlerde bulunduğunu biliyorum. Onların gayreti ve hükümetimizin de desteği ile Elbistan, bundan sonraki günlerde özellikle organize sanayi bölgesinde bir yatırım merkezi olacak.”
Elbistan’ın, potansiyelinin tam olarak keşfedilmesi halinde bir yatırım hikayesi yazacağının altını çizen Başkan Gürbüz, “İnşallah istihdam sorununu özel sektörün girişimleri ve hükümetimizin destekleri ile aşacağız. Bu konuda yatırımcılarımıza destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onların önünü açacak tüm çabalarda bulunacağız. Elbistan bu potansiyeli keşfettiğinde; özel sektör yatırımları açısından çok daha hızlı büyüyeceğine ve bir yatırım hikayesi yazacağına tüm kalbimle inanıyorum. Elbistan’ımıza hayırlı olsun. Kısa sürede yapılacak bir yatırım ve istihdama direk etki edecek bir yatırım. Emeği geçen herkese ve Alişan Bey’e de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yatırımcı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan da, AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın teşviki ile Elbistan OSB’de yatırım kararı aldıklarını hatırlattı.
Elbistan’da gıda ve tekstil alanlarında yatırım yapacaklarını ve 2020 yılında da bitireceklerini anımsatan Arıkan, bu adımı bir başlangıç olarak nitelendirerek, “Mahir Ünal Bey’in teşviki ile bu yatırıma niyetlendik. Kendisi, Elbistan’da OSB’nin ve teşviklerin bizler lehine avantajlı olduğu yönünde dikkatimizi çekti. Biz, Kahramanmaraş’ta yıllar önce bu işe başladığımızda da çok büyük ölçekte başlamamıştık. Şuan birkaç sektörde yaklaşık 2 bin kişiye yakın istihdam sağlamaktayız. Böyle bir fırsat olduğunu görünce Elbistan’a da kaymakamımız ve belediye başkanımız da destek oldular ve 25 bin metrekarelik bir yere müracaat etik. Bu, ilk aşama için yapılan bir yatırım. Aslında bizim ölçekte bunun çok daha büyüğü hedefimizdir. Elbistan’a başlangıç yapalım düşüncesi ile 2020 içinde 25 bin metrekarelik alanda yapacağımız bu yatırımları bitirmiş olacağız. 2 sektörde yatırım yapacağız. Birincisi tekstil ve diğeri de gıda olacak. Tekstil üzerine örme üreteceğiz. Çalışanları buraya doğru eğitimini sağlayacak sektörlere gireceğiz. Gıda paketleme işi de yapacağız. Yoğun istihdam sağlayabilecek işlere girmek istiyoruz. İlk aşamada 100 kişilik bir istihdam planlıyoruz. İşin sonuna kadar da 220’ye kadar istihdam hesabı yapıyoruz” dedi.
Kahramanmaraş’taki yatırımcıları da Elbistan’a yatırım yapmaya davet eden Arıkan, “Biz bunu Elbistan’a ön adım olarak görüyoruz. Sayın Bakanımızın söylediği şekilde ilçe bazında teşvikler yoğunlaşırsa bu yatırımlar Elbistan’a daha fazla gelir. Kahramanmaraş’taki sanayici arkadaşlarımızı Elbistan’a doğru yönlendirmek lazım. Maraş’ta OSB’nin kurulması için çaba sarf ediliyor ama aslında 1,5 saatlik bir mesafede Elbistan. Buradaki OSB değerlendirilebilir. Tüm yatırımcı arkadaşları da Elbistan’a davet etmek istiyorum. İnşallah, Elbistan’da Maraş gibi cazibe merkezi olur” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından arsa tahsisini öngören sözleşme imzalandı.

KAHRAMANMARAŞ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:01
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  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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