Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde 6 ayrı yaptıkları operasyonda toplamda 25 gram bonzai, 42 gram metamfetamin, 60 gram toz esrar ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olaya karışan 9 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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