Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.



Kavga, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin Evri Mahallesi yukarı köy mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanın saman yeme meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silahların da konuştuğu kavgada Hakan K., Büşra K., Hatice K., Mehmet K., Bayram K., Selma K., Tuncay K., Bilal K. ile karşı aileden Mine G., Fatma G., Hanifi G., Oğuzhan G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Pazarcık ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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