Hırsız baba- oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bağ evine giren C.K. (51) ile oğlu Y.K. (25), oyuncaktan mangala, peçeteden av tüfeğine kadar evde bulunan onlarca eşyayı çaldı. Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Ç.'ye ait evde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Araştırmaya başlayan ekipler, devriye sırasında C.K. ve oğlu Y.K.'nin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde arama yapan jandarma, av tüfeği, kütük, anahtar takım çantası, peçete, kablo, çelik halat, demir kesme makası, keser, manivela, kazma, balyoz, kürek, demir, stepne, mangal, tatlı tepsisi, satır, su ısıtıcısı, çay tepsisi, sandalye, elektrikli süpürge, ekmek saçı, çaydanlık, dijital DVD, tabak, çocuk oyuncağı, çay, kasetçalar, testere, av tüfeği fişeği, balta, fener, küçük tüp, el süpürgesi, deterjan, bağ budama makası, bir takım dikiş çantası, kazma kürek malzemesi ile hurda ele geçirdi. Jandarma, malzemelerin C.Ç.'ye ait olduğunu tespit etti.

C.K. ve oğlu Y.K. gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



KAHRAMANMARAŞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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