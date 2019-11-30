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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

İHA

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ilçesinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 14 gram metamfetamin, 15 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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