Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ilçesinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 14 gram metamfetamin, 15 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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