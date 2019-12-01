Bir bardak suyla başlayan dostluk Köpek ile halk otobüsü şoförünün dostluğu Kahramanmaraş’ta bir halk otobüsü şoförü, bardakla su verdiği sokak köpeği tarafından takip edilince onu otobüse bindirip gezdirdi Bu anlar hem otobüsün araç kamerası hem de şoförün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bir bardak suyla başlayan dostluk Köpek ile halk otobüsü şoförünün dostluğu Kahramanmaraş’ta bir ...

İHA

Kahramanmaraş'ta bir halk otobüsü şoförü, bardakla su verdiği sokak köpeği tarafından takip edilince onu otobüse bindirip gezdirdi. O anlar hem otobüsün araç kamerası hem de şoförün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Bir bardak suyla başlayan dostluk Köpek ile halk otobüsü şoförünün dostluğu Kahramanmaraş’ta bir halk otobüsü şoförü, bardakla su verdiği sokak köpeği tarafından takip edilince onu otobüse bindirip gezdirdi Bu anlar hem otobüsün araç kamerası hem de şoförün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi

Kahramanmaraş’ta bir halk otobüsü şoförü, bardakla su verdiği sokak köpeği tarafından takip edilince onu otobüse bindirip gezdirdi. O anlar hem otobüsün araç kamerası hem de şoförün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi bünyesinde halk otobüsü kullanan 36 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, örnek davranışıyla hem hayvanseverlerin hem de yolcuların takdirini topladı. Yılmaz, seyahat esnasında yolda gördüğü sokak köpeğine bir bardak su verdi. Kendisine yapılan yardımseverliği unutmayan köpek otobüsün peşini bırakmayarak aracın peşinden koşmaya başladı. Durumu fark eden otobüsün şoförü Sebehattin Yılmaz, yolculardan izin aldıktan sonra köpeği otobüse bindirip kısa bir süre gezdirdi. Yaşanan ilginç anlar araç kamerası ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Halk otobüsü şoförü Sebahattin Yılmaz, köpeklerin sadık olduğunu ve şefkatli davranılması gerektiğini belirterek, “O gün ben 24 numaralı otobüsü kullanıyordum ve 06.30 turuna çıkmıştım. Köpeği akşam saatlerinde Binevler mevkisinde gördüm ve oradan bir bardak su verdim. Ardından yoluma devam ederken köpek benim peşimden koştu ve bu olay birkaç defa yaşandı. Ben kendisine su verdiğim için bana sadık olduğunu göstermiş oldu. Ben de durdum ve otobüse bindirdim bir durak götürdüm ve tekrar geri bıraktım. O anda yolculara, 'rahatsız olan var mı' diye sordum. Köpeği yolda gördüğüm zaman yanımda yiyecek ve içecek ne varsa veriyorum. Veya kornaya bastığım zaman koşarak bana geliyor. Hayvan benimsiyor ve otobüsten de inmek istemiyor, gezmek istiyor. Çünkü hayvanlar sadıktır ve ağzı var dili yok. Hayvanlarımıza biraz daha itina ile bakalım ve elimizden geldiğince dikkatli gidelim ve frenlere basalım” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı
Projektörle kaçak ava ceza yağdı
YEREL HABERLER Projektörle kaçak ava ceza yağdı
Maraş dondurması Somali yolunda Somali Büyükelçisi dondurma kesti
YEREL HABERLER Maraş dondurması Somali yolunda Somali Büyükelçisi ...
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları başladı
YEREL HABERLER Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları ...
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son yarışı başladı Kahramanmaraş'taki son yarışlara 44 lisanslı 88 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son yarışı ...
Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı
Hırsız baba- oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Hırsız baba- oğul, devriye gezen jandarma tarafından ...
Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı yaptılar Kahramanmaraş’ta bir okuldaki öğretmen ve öğrenciler bayat ekmeklerle hazırladıkları yemek ve tatlılarla kermes açtı
YEREL HABERLER Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı ...
Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgası: 12 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve ...
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, taşlı ve ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X