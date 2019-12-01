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Off-Road yarışları nefes kesti Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 6’ıncı ayağı Kahramanmaraş’ta ...

İHA

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 2019 Türkiye OffRoad Şampiyonası'nın son ayağı düzenlenen yarışlarla tamamlandı.

Off-Road yarışları nefes kesti Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 6’ıncı ayağı Kahramanmaraş’ta tamamlandı Şampiyona, “100’üncü Yıl Kurtuluş” halk gösterisi ile sona erdi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında 2019 Türkiye OffRoad Şampiyonası’nın son ayağı düzenlenen yarışlarla tamamlandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar OffRoad Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen olan yarışların son ayağına, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Yarışlara, farklı ülkelerden 24’ü ulusal toplamda 44 yarışmacı ekiple 88 sporcu katıldı.
Dün yapılan yarışların ardından yarışlara bugün de devam edildi. Yarışlarda, AlpedoKervan seyirci etabıyla gösteri de yapılırken vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Kahramanmaraş’ın spora ve yarışlara desteğini katılımla ortaya koyduğunu anımsatan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, “Bu yıl 6 ayaklı bir şampiyona oldu ve çok çekişmeli hala daha şampiyon ve kazananlar belli değil. Yarışmacılar yeteneklerini sergiliyor. Aynı zamanda Akdeniz kupası da vardı ve çok güzel bir yarış oluyor. Vatandaşlar da sporu benimsemişler ve güzel bir gün geçiyor” dedi.

Sercan Özçimen: "Bu şampiyonayı getirmek için 2 yıldır mücadele ediyoruz"
Şampiyonanın kente getirilmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kahramanmaraş Kahramanlar OffRoad Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) Başkanı Sercan Özçimen ise, “Bu şampiyonayı getirmek için 2 yıldır mücadele ediyoruz. Aday yarışları yaptık ve sonunda şampiyonanın bir ayağını kentimize getirdik ve final yarışıyla şampiyonalar burada belli olacak. Yarışmacılar çok keyif aldıklarını söylediler ve Kahramanmaraş’a daha önce gelmeyenler keyif aldıklarını ve kentin lezzetlerini yiyerek gideceklerinin belirttiler” ifadelerini kullandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yunus Kaya da, “Önemli bir yarış tamamlanıyor ve sahada büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Yarışmacılar çok güzel görüntüler veriyorlar. Ben burada sizinle röportaj veriyorum ama aklım şuanda yarışlarda” dedi.

Yasemin Toker: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
Yarışmanın kadın sporcusu copilot Yasemin Toker ise, “2006 yılından beri Türkiye şampiyonasında yarışıyorum. Bu yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü ve bu önemli yılda yarışma burada düzenleniyor. Sonucunda da kahraman şampiyonlar ortaya çıkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İtalyan pilot Guiseppe Simone Agazzi, “Yarışlar çok güzel ve çok eğlenceli. Pistin yapılışı ve yapılmış hali pilotlar için çok keyifli ve muhtemelen bu seyircilere de güzel bir keyif veriyordur” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

01 Aralık 2019 Pazar

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