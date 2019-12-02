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Kahramanmaraş'ta off-road heyecanı yaşandı

DHA

Kahramanmaraş'ta hem Türkiye Off-Road Şampiyonası finali, hem de Akdeniz Off-Road Şampiyonası heyecanı yaşandı. Her iki şampiyona sonunda derece girenler belirlendi.  Kadın pilotların da ter döktüğü yarışta, 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, Türkiye Off-Road Şampiyonası 2'ncisi olarak dereceye giren tek kadın pilot oldu.

Kahramanmaraş'ta hem Türkiye Off-Road Şampiyonası finali, hem de Akdeniz Off-Road Şampiyonası heyecanı yaşandı. Her iki şampiyona sonunda derece girenler belirlendi.  Kadın pilotların da ter döktüğü yarışta, 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, Türkiye Off-Road Şampiyonası 2'ncisi olarak dereceye giren tek kadın pilot oldu.
Kenan Özsoy'un birincilikle tamamladığı Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda ikincisi İlayda Hancı Korkut, üçüncü Ergün Çirkin oldu. Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nda ise birinci Erkan Karakaş, ikinci Serkan Sivri ve üçüncü Mehmet Fatih Ocak oldu. Şampiyonların kupaları ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Kupaları, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güveç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birlikte verdi. Törende bir konuşma yapan Güngör, dereceye girenleri tebrik ederken, yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
DERECEYE GİREN TEK KADIN PİLOT
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda kadın pilotlar da ter döktü. Bunlardan biri olan 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, 2'nci olarak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren tek kadın pilot oldu. 18 yaşından beri Off-Road sporu ile uğraştığını ve 2013'te ilk yarışı olan Karadeniz Off-Road yarışmasında birinci olduğunu belirten İlayda Hancı Korkut, 2016'da Türkiye Off-Road Şampiyonu olduğunu söyledi.
2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 5 ayağın da sürücü koltuğunda kendisinin oturduğunu, son ayak olan finalde ise eşi Batuhan Korkut'un sürücü koltuğuna geçtiğini belirten İlayda Hancı Korkut, "Kahramanmaraş ayağı bizim için gayet güzel geçti. Sezon boyunca pilot olarak ben yarıştım üçüncü sırada başladık biz bu yarışa ama takım kararıyla bu yarışta ikinci pilot Batuhan Korkut sürücü koltuğuna geçti ve bu yarış bizi üçüncülükten ikinciliğe çıkardı. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda dereceye girmiş tek kadın pilot olarak bu sezonu da tamamladık, mutluyuz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özsoy, Korkut ve Çirkin'e kupalarının verilmesi
Konfeti patlatılması
Hatıra fotoğrafı çektirilmesi
Şampiyon Kenan Özsoy ve Harun Deynek'in poz vermesi
İlayda Hancı Korkut ile röportaj
İlayda'nın eşiyle poz vermesi

KAHRAMANMARAŞ

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:22
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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