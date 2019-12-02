Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

Hem sağanak hem kar!

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç’ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.

KAHRAMANMARAŞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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