Kahramanmaraş’ta lezzet şöleni devam ediyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 7 bölgeden yüzlerce doğal lezzeti 8 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerinin beğenisine sunmaya devam edecek.

Piazza’da, Yöresel Ürünler Pazarı, zengin mutfağıyla ünlü Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Kahramanmaraş halkı, Piazza Yöresel Ürünler Pazarında, birbirinden nefis lezzetleri tatmakla kalmayıp, en taze halleri ile satın alma fırsatı buluyorlar.

Trabzon, Kayseri, Afyon, Erzurum, Van, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve daha birçok ilin marka lezzetleri damaklarda tat bırakırken görsel şölen de sunuyor.

Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz’in en ünlü lezzetlerinin yer aldığı pazarda, peynirden pastırmaya, baldan sucuğa, tereyağından bakliyata, pişmaniyeden tarhanaya kadar yüzlerce lezzeti aynı anda bulmak mümkün oluyor.

KAHRAMANMARAŞ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.