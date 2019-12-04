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Köpek ve kedinin dostluğu

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Çakır' isimli köpek ile sokak kedisi, günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor.
İlçenin Yeni Mahallesi'nde Celal Nurdoğan'ın 'Çakır' ismini verdiği köpek ile sokak kedisi birbirinden ayrılmıyor. 'Çakır' ile sokak kedisi, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor. Kedi ile köpeğin yakınlığı, mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor.

KAHRAMANMARAŞ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:00
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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