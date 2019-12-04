Elbistan’da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK’ya üye oldukları, örgüt adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları gerekçesi gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları tespit edilen kişilere yönelik, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şehir merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucunda A.K., E.K. ve B.K.isimli şüpheliler tekrar gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemi altında getirildikleri Elbistan Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.