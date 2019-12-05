Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı alan bölgelerde mesaiye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuzey ilçeleri olarak bilinen Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor.

Büyükşehir Belediyesinin diğer paydaş kurumlarla birlikte istişare içerisinde hareket ettiği öğrenilirken, başta kuzey ilçeler olmak üzere yağış alan Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde de kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta kar nedeniyle kapalı yolun bulunmadığı da belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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