Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitimöğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı

KAHRAMANMARAŞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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