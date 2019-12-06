Mahkeme, termik santral için verilen olumlu ÇED raporunu iptal etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahkeme, termik santral için verilen olumlu ÇED raporunu iptal etti

DHA

DİLER Enerji'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapacağı 400 megawat kurulu güce sahip termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, son duruşmada ÇED raporunu iptal etti.
Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri'nin bulunduğu bölgeye 3'üncü bir termik santral olarak Diler Enerji tarafından Elbistan'ın Akbayır Mahallesi'ne yapacağı santral için müşavir firma Çınar Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED Raporu, 29 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Mevcut santrallerinden çevreye verdiği zarardan yıllardır dert yanan yöre halkı ÇED raporunun iptali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dava açtı.  
OLUŞACAK 3,5 MİLYON TON ATIK ÇEVREYE VE İNSANA ZARAR VERECEK
3'ü sivil toplum kuruluşu, 86'sı da şahıs olmak üzere toplam 89 davacı; santralde kullanılacak olan kömürün ıslak, aynı zamanda kalori değerinin çok düşük olduğu ve bu nedenle santralin enerjiden çok kükürt üreteceğini santralin yapılacağı alanın büyük bir tarım havzasının tam ortası olduğunu, yılda 910 ton patlayıcı kullanılacağını, patlama işleminden dolayı ortaya çıkacak toz ve sarsıntıların çevre halkına ve tarımsal üretime zarar vereceğini, yanma sonucunda her yıl 3,5 milyon ton atık oluşacağını, bu atıkların çevreye ve insanlara zarar vereceğini belirtti. Davacılar dilekçenin santralin enerji üretirken yılda 5 milyon metre küp suya ihtiyaç duyulacağını, kuraklıkla boğuşan bölge halkının suyunu paylaşmak zorunda kalacağını, sahada ziraat yapan çiftçilerin yer altı suyu kullandığını, yer altı sularının kirleneceğini, kömürü kurutmak için dev pompalarla su çekilmesi neticesinde Ceyhan nehrinin kuruma tehlikesi içerisinde bulunduğunu, iklim değişikliğinin raporda gözetilmediğini, bölgede bulunan diğer termik santrallerle birlikte doğaya salınacak karbondioksitten dolayı çevre felaketi oluşacağını, yeryüzü sıcaklık değerini artıracağı, davalı idarenin kendi raporları arasında çelişki bulunduğunu, bir yandan ÇED raporu yerindedir kararı verildiği diğer yandan havanın yürüyüş yapmaya bile müsait olmadığı yönünde rapor düzenlendiğini, Elbistan ilçesinin havası en kirli 13'üncü şehir olarak belirlendiğini bunlarla birlikte santral yapılmasının Kyoto protokolüne aykırılık teşkil ettiğini kaydederek raporunun iptal edilmesini istedi.
BAKANLIK: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise savunmasında ÇED çalışmalarının, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümleri ve diğer mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, ÇED Raporunun mevzuata uygun olarak hazırlandığı, projenin tüm çevresel etkilerinin değerlendirildiği ve gerekli her türlü tedbirin alındığı ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürerek davanın reddedilmesini talep etti.
ÇINAR MÜHENDİSLİK: DAVA REDDEDİLİRSE ŞİRKET HAKLARI ZARAR GÖRÜR
ÇED raporunu hazırlayan müşavir firma Çınar Mühendislik ise savunmasında, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış olan ÇED raporunun iptaline karar verilmesi halinde şirketin hakları zarar göreceğinden dolayı" davanın reddedilmesini istedi.
DİLER ENERJİ: ÇED RAPORU TAMAMEN BİLİMSEL
Akbayır'a santral yapmayı planlayan Diler Enerji de davanın reddedilmesini talep ederek "Davacıların dava dilekçesindeki iddiaları haksız, hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksundur. ÇED raporu tamamen bilimsel ve hukuka uyarlı bir şekilde hazırlanmıştır" diye savunma yaptı.
BİLİRKİŞİ: ÇED RAPORU, KAMU YARARI VE BÖLGE HALKI MENFEAATLERİ AÇISINDAN YERİNDE DEĞİL
Kahramanmaraş İdare mahkemesi, tarafları dinledikten sonra konuyla ilgili bölgede keşif yapılarak rapor hazırlanması bilirkişi atadı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Çevre Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Cuci, Doç. Dr. Kevser Cırık, Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Özbek, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek'ten oluşan bilirkişi, yaptığı inceleme sonunda mahkemeye raporunu sundu. 20 sayfalık raporda, santralın zararlarını detaylarıyla anlatılarak sonuç bölümünde şöyle denildi:
"Elbistan Akbayır 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır."
MAHKEME: HUKUKA UYGUN DEĞİL
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, davacı ve davalarının savunmalarını dinleyip bilirkişi raporunu inceledikten sonra 11 Haziran 2019'da yapılan duruşmada dava konusu işlemin uygulanması halinde uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, 1 Kasım'da yaptığı son duruşmada ise ÇED raporunun iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında şöyle denildi:
"Taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı, taraflarca itiraz edilmekle birlikte, yapılan itirazların, bilirkişi raporunu kusurlandırıcı nitelikte görülmediği ve bilirkişi raporunun hüküm vermeye elverişli olduğu kanaatiyle, bilirkişi raporunun Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu durumda, yukarıda aktarılan bilirkişi tespit, değerlendirme ve görüşleri dikkate alındığında; Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesinde yapılması planlanan Elbistan Akbayır 400 MW Kömürlü Termik Santrali projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 29.06.2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir."

KAHRAMANMARAŞ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Çelikler Holding’ten baca gazı arıtma sistemi açıklaması Çeliker Holding Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu: “Termik santrale baca gazı arıtma sisteminin en kısa zamanda yapılması için çalışmalar devam ediyor” “İstihdam devam edecek”
YEREL HABERLER Çelikler Holding’ten baca gazı arıtma sistemi ...
Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı
Su sayacı hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Su sayacı hırsızı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 19 su sayacı çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 19 su sayacı çalan şüpheli ...
Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı
Çocuk bisikletini uyuşturucu saklamak için kullandılar
YEREL HABERLER Çocuk bisikletini uyuşturucu saklamak için ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor
YEREL HABERLER Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor
Elbistan’da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 kişi ...
Kaybolan 70 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 70 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
Köpek ve kedinin dostluğu
YEREL HABERLER Köpek ve kedinin dostluğu
Kahramanmaraş’ta lezzet şöleni devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta lezzet şöleni devam ediyor
Başkan Mahçiçek: "Türkiye sağlık alanında çağ atladı"
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek: "Türkiye sağlık alanında çağ atladı"
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X