Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı Ayakkabı boyacısı Mehmet Üzer: "Kimseye bu yaşta muhtaç olmamak için çalışıyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı Ayakkabı boyacısı Mehmet Üzer: "Kimseye bu yaşta muhtaç ...

İHA

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı Ayakkabı boyacısı Mehmet Üzer: "Kimseye bu yaşta muhtaç olmamak için çalışıyorum"

Kahramanmaraş’ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesinde yaşayan Üzer, sabahın erken saatlerinde boya sandığını ve taburesini alıp, bir saatlik yolculuğun ardından ekmek parasını kazanmak için Trabzon Bulvarı’nda yerini alıyor. 35 yıldır boyacılık yaptığını söyleyen Mehmet Üzer, ömrünün yettiği kadar ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi. İşini sevdiğini söyleyen Üzer, "Ayakkabı boyacılığı yaparak çocuklarımı okutamadım. Gücüm yetmedi okutmaya. Onlara iyi imkanlar sunmayı bende isterdim ama elimden gelen buydu ama buna rağmen kimseye muhtaç etmedim çocuklarımı. Alın teriyle paramı kazanıyorum ve insanlar sevgiye, sadakate muhtaç, ilgiye, şimdilerde ise aile bağları eskiye göre azaldı. Para her şey olmuş ve yaptığım mesleğin, işin ayıbı yok. Bazen dayanacak gücüm kalmasa da rızkımı kazanmak için yola çıkıyorum. Kimseye bu yaşta muhtaç olmamak için çalışıyorum. Benim mutluluğum akşam evime gidince güler yüzle kapımı açan eşimin hoş geldin demesi. Mutluluk, huzur bu aslında” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu
Kahramanmaraş'ta iki ilçede kar tatili öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iki ilçede kar tatili öğrencileri ...
Mahkeme, termik santral için verilen olumlu ÇED raporunu iptal etti
YEREL HABERLER Mahkeme, termik santral için verilen olumlu ÇED ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Çelikler Holding’ten baca gazı arıtma sistemi açıklaması Çeliker Holding Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu: “Termik santrale baca gazı arıtma sisteminin en kısa zamanda yapılması için çalışmalar devam ediyor” “İstihdam devam edecek”
YEREL HABERLER Çelikler Holding’ten baca gazı arıtma sistemi ...
Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı
Su sayacı hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Su sayacı hırsızı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 19 su sayacı çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 19 su sayacı çalan şüpheli ...
Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı
Çocuk bisikletini uyuşturucu saklamak için kullandılar
YEREL HABERLER Çocuk bisikletini uyuşturucu saklamak için ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor
YEREL HABERLER Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor
Elbistan’da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 kişi ...
Kaybolan 70 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 70 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
Köpek ve kedinin dostluğu
YEREL HABERLER Köpek ve kedinin dostluğu
Kahramanmaraş’ta lezzet şöleni devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta lezzet şöleni devam ediyor
Başkan Mahçiçek: "Türkiye sağlık alanında çağ atladı"
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek: "Türkiye sağlık alanında çağ atladı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X