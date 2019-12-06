Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu

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Kahramanmaraş’ta devrilerek yan yatan tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, KahramanmaraşKayseri karayolu Kürtül mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 EM 704 plakalı tır, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilip yan yattı. Kazada, şoförün burnu bile kanamazken, tır bir süre sonra vinç yardımıyla kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

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