Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed Hıdari (67) evinde ölü olarak bulundu.
Yapılan incelemede karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan yaşlı adamın olay esnasında eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ
06 Aralık 2019 Cuma
- İMSAK 05:59
- GÜNEŞ 07:25
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:00
- AKŞAM 17:21
- YATSI 18:42