Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed Hıdari (67) evinde ölü olarak bulundu.

Yapılan incelemede karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan yaşlı adamın olay esnasında eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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