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Sim sırma nakışçılığı Elbistan’da yeniden hayat buluyor

İHA

Sim sırma nakışçılığı Elbistan’da yeniden hayat buluyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sim sırma nakışçılığının ilçenin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Sim sırma, Elbistan’ın marka değerinden biri olmalı” diye konuştu.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Doğan ile birlikte kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, sim sırma nakışçılığının ilçedeki tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi.
Fatih Sultan Mehmet’in, Elbistanlı eşi olan Mükrime Hatun’un 41 çeşit sim sırma ile Osmanlı Sarayı’na gelin gittiğinin bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Elbistan Halk Eğitim Merkezi tarafından kursları gezme imkanı bulduk. Kurslarda Elbistan’ın marka değerini ve tarihini gün yüzüne çıkaracak birçok eserin olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Dulkadiroğlu beyliğine başkentlik yapmış Elbistan’ın tarihine baktığımızda, Süleyman Bey’in kızı Mükrime Hatun, Fatih Sultan Mehmet ile evlendikten sonra çeyizinde 41 çeşit sim sırma nakış dokuması ile gelin gitmiştir. Yüzyıllardır bu dokuma şekli kendini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Elbistan’da unutulan bu tarihi dokumanın tekrar gün yüzüne çıkarılarak Elbistan’ın marka değerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizlerde bu konuda çalışmalarımıza başlayacağız. Yine diğer kurslarımızda yapılan önemli çalışmaların da ilçemizde yatırıma dönüştürülmesi noktasında araştırmalarımız devam edecektir. Ben özellikle sim sırma nakış dokuması başta olmak üzere birçok kursa imza atan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze ve kurslarda büyük bir emek ile çalışan kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.
Daha sonra söz alan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Doğan ise, kurumdaki kurslara ilişkin bilgiler verdi. Sim sırma nakışçılığının yeniden hayat bulması için kurslar açtıklarını belirten Doğan, “Bünyemizde şu an eğitimden giyime kadar altı ayrı kurs verilmektedir. Bu günde belediye başkanımız bizleri ziyaret ederek kursları birlikte gezdik. Kendisine bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Kurslarımızda üretilen birçok yerli ürünümüz hem tarihi değerlerimizi hem de çeşitliliğimize büyük katkı sunmaktadır. Bu gün sayın belediye başkanımızın bahsettiği sim sırma nakış dokuması maalesef Elbistan’da unutulmaya başlamıştı. Bu konuda gösterdiği hassasiyet ile Elbistan’a tekrar değer katacağına inanıyorum. Özellikle kurslarımızdaki ürünlerin yatırıma dönüştürülmesi fikri bizleri son derece sevindirdi” şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

07 Aralık 2019 Cumartesi

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