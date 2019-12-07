Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan trafik kazasında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güvenlik Caddesi ile Hacı Bayram Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Özdemir’in kullandığı 46 EF 799 plakalı hafif ticari araçla Serhan Küçük idaresindeki 46 EN 088 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobil, refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Küçük, yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı Serhan Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilden gaz sızıntısına karşı önlem aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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