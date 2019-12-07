100 yıl sonra görülen yaban keçileri, fotokapanla korunacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 100 yıl sonra tekrar görülen ve popülasyonu artmaya başlayan Anadolu yaban keçilerinin koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından fotokapan yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkan Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun korunması ve artması için özel çalışmalar sürdürüyor. Avlanması kesinlikle yasak olsa da kaçak avcıların hedefi olan Anadolu yaban keçileri, 7 ayrı noktaya kurulan fotokapanla 24 saat izlenecek.

Fotokapanlar, Anadolu yaban keçisi popülasyonunun yoğun olarak bulunduğu Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki dağlık noktalara yerleştirildi. Video ve fotoğraf çekimleri yapan sistem sayesinde avlaklar 24 saat koruma altına alınmış oldu. Fotokapanlar, av koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğraflar, bölgedeki yabani yaşam hakkında da bilgiler sunacak.

Fotokapanların en önemli caydırıcılığı ise kaçak avcılara yönelik olacak. Avlakların koruma altına alınmasını sağlayacak fotokapanlar, başta Anadolu yaban keçisi olmak üzere kaçak avcılık yapanların korkulu rüyası olacak.

KAHRAMANMARAŞ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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