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AK Partili Ünal: Artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar

DHA

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında bunlar da Türk ekonomisine tekrar saldırdılar. Hatırlayın doları 5.89'a kadar çıkartabildiler ama ondan yukarıya çıkarmaya güçleri yetmedi. Çünkü artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar" dedi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında bunlar da Türk ekonomisine tekrar saldırdılar. Hatırlayın doları 5.89'a kadar çıkartabildiler ama ondan yukarıya çıkarmaya güçleri yetmedi. Çünkü artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar" dedi.
Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisinin il danışma meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Mahir Ünal, geçmişin unutulmaması gerektiğini, hafızası olmayanların bir istikamet belirleyemeyeceğini ve gelecek kurgulayamayacağını söyledi. AK Parti'den önce toplanan 100 liralık verginin 86 lirasının faize gittiği için yatırım yapılamadığını, şimdi ise 100 liralık verginin 11 lirasının faize, 89 lirasının ise savunma okul, sağlık gibi yatırımlara harcandığını kaydetti.
'ADAMI LİNÇ ETTİ BİZİM AZGIN AZINLIK'
Amerikalı oyuncu Robert Davi'nin İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte geldiği İstanbul Havalimanı'nda çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştığını hatırlatan Ünal, "İzlemişsinizdir sosyal medyada da çok yaygın olarak kullanıldı bir ABD'li sinema yıldızı İstanbul Havaalanı'nda bir video çekmiş. 'Neden böyle bir havaalanı ABD'de yok?' diyor. Eskiden biz ABD'ye Avrupa'ya giderdik, orada olanları görüp 'Neden Türkiye'de yok?' derdik öyle değil mi? Şimdi elin Amerikalısı geliyor, Türkiye'de yapılanları görüyor, diyor ki 'Neden böyle bir havaalanı ABD'de yok?' İşte geçen gün gazeteci Cüneyt Özdemir 'Diş implantı için ABD'de hastaneye gittim bana 3 ay sonraya randevu verdiler. Ülkenizdeki sağlık sisteminin kıymetini bilin' diyor. Adamı linç etti bizim azgın azınlık" diye konuştu.
'MİLLETİN YÜZDE 52 İLE SEÇTİĞİ TEK ADAM'
AK Parti'nin bugün milletle hem toplumsal, hem ekonomik hem de siyasal kazanımlar elde ettiğini, bu kazanımlarla da millet gerçek anlamda egemen olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:
"Siz o 'Tek adam' diyen, 'Parti devleti' diyen, 'Diktatör' diyenlere bakmayın. Onlar bir aynaya baksınlar bir de dönüp geçmişlerine baksınlar. Bu meclisin duvarında ne yazıyor?  `Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir´ yazıyor. Egemenlik nedir? Egemenlik karar verme hakkıdır. Devletle ilgili kararı kim veriyorsa ona 'Egemen' denir. Peki devletle ilgili kararları kim verecek? Eğer demokrasiden bahsediyorsak, demokrasiler milletin temsilcileri eliyle devletin yönetmesidir. Peki, bugün millet temsilcileri eliyle devlet yönetiyor mu? Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede yüzde 52 ile seçilmiş milletin adamı, devletin başkanı, Cumhurbaşkanıysa siz hangi hakla bu milletin Cumhurbaşkanına 'Tek adam' diyebiliyordunuz? Evet, tek adam. Çünkü sizde adam yok, milletin seçtiği adam o. Milletin yüzde 52 ile seçtiği tek adam."
'AB, NATO VE BM İŞLEVLERİNİ KAYBETME NOKTASINA GELDİ'
28 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanını arayarak hükümetin israfını almasını söylediğini, milletin sandıkta seçip Ankara'ya gönderdiği kişilerin, kendisini bu ülkenin sahibi gören askeri ve sivil bürokrasi tarafından ezildiğini belirten Ünal, şimdi milletin görev verdikleri dışında Türkiye'de karar verecek hiç kimsenin olmadığını söyledi. Türkiye'de sıkıntıların olduğunu ancak aynı ve daha büyük sıkıntıların dünyada da diğer ülkelerde de olduğunu kaydeden Ünal, "Bu beyler öyle bir anlatıyorlar ki sanki dünya güllük gülistanlık Türkiye'de sorun var gibi anlatıyorlar. Fransa yanıyor mu? Yanıyor. Amerika ile Çin ticaret savaşları devam ediyor mu? Libya'dan Afganistan'a kadar oluşturulan terör koridorunda 9 tane ülke yönetilemez hale geldi mi? Bugün Avrupa Birliği (AB), NATO Birleşmiş Milletler (BM) artık bu kurumlar işlevlerini kaybetme noktasına geldiler. Buralara yine ayar veren kim? Son NATO zirvesinde NATO'ya görevini kim hatırlattı? NATO'ya görevini yine biz hatırlattık, Recep Tayyip Erdoğan hatırlattı" diye konuştu.
'ARTIK TÜRKİYE'YE HİÇBİR KONUDA OPERASYON ÇEKEMİYORLAR'
Libya'dan Afganistan'a kadar uzanan terör koridorunun olduğu bölgede Türkiye'nin bir istikrar adası, güven ve insanlık adası olarak güvenini, istikrarını, ekonomisini  ve insanını korumaya devam ettiğini belirten Ünal, şunları söyledi:
"Türkiye 15 Temmuz gibi bir saldırıyı bertaraf etti. Türkiye kendisine yapılan ekonomik saldırıları bertaraf etti. 'Türkiye'ye ekonomik operasyon yapılıyor' dediğimizde gülüyorlardı öyle değil mi? Adamlar itiraf ettiler Türkiye'ye operasyon yaptıklarını öyle değil mi? Bakın sadece 13 Ağustos'ta Londra üzerinden Türkiye'ye yapılan ekonomik operasyonda doları 10 liraya çıkaracaklar ve Türkiye'nin ekonomisinin çatısını çökerteceklerdi. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Daha sonra 3 kez daha bunu denediler. En son ne zamana kadar biliyor musunuz? Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında bunlar da Türk ekonomisine tekrar saldırdılar. Hatırlayın doları 5.89'a kadar çıkartabildiler ama ondan yukarıya çıkarmaya güçleri yetmedi. Çünkü artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar hamdolsun."
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na milletvekilleri belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

KAHRAMANMARAŞ

07 Aralık 2019 Cumartesi

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