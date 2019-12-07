10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 10 yıl önce tespit edilen aradan geçen zamanda popülasyonları artan dağ keçilerini kaçak avcılardan korumak ve popülasyonlarını takip etmek için belirli noktalara fotokapan bırakıldı.

Elbistan'daki dağ keçilerinin popülasyonlarında yaşanan artış üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, keçileri korumak için aldıkları tedbirleri artırdı. Gerek kaçak avcılardan korumak gerekse de popülasyonları takip etme adına dağlık alanlarda belirli noktalara fotokapan bırakıldı.

'DAĞ KEÇİLERİNİ 10 YIL ÖNCE TESPİT ETTİK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, fotokapanların kaydettiği fotoğraf ve videoların belirli aralıklarla kontrol edileceğin belirterek, "Elbistan'da dağ keçisi 10 yıl önce tespit edilmişti. Bunun ardından biz bu keçileri korumak amacıyla çeşitli tedbirler aldık ve aldığımız bu tedbirler olumlu sonuç vererek son 2-3 yılda dağ keçisi popülasyonunun ciddi şekilde artığını gözlemledik. Keçileri başta kaçak avcılardan korumak olmak üzere popülasyonlarını takip etmek adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü olarak bölgenin muhtelif yerlerine fotokapanlar bıraktık" dedi.



KAHRAMANMARAŞ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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