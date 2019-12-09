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Tarihi konakta dondurma şov Sami Kervancıoğlu, Tarihi Kocabaş Konağı’nda Maraş dondurmasını baltayla ...

İHA

AlpedoKervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bir asırlık Kocabaş Konağı'nda baltayla Maraş dondurması kesti.

Tarihi konakta dondurma şov Sami Kervancıoğlu, Tarihi Kocabaş Konağı’nda Maraş dondurmasını baltayla kesti Kervancıoğlu: “Tarihi konakta misafirlerimize yemeklerimizi ve değerlerimizi tanıştıracağız”

AlpedoKervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bir asırlık Kocabaş Konağı’nda baltayla Maraş dondurması kesti.
Kahramanmaraş’ta yaklaşık 100 yıl önce yaptırılan ve 2010 yılında restore edilen Kocabaş Konağı, kentin yöresel lezzetlerinin hazırlandığı yer haline getirildi. AlpedoKervan bünyesinde hizmet verecek olan konakta, tarihten günümüze değer kazanmış yemekler müşterilerin beğenisine sunulacak.
Kendilerini Kahramanmaraş’ın turizm elçisi ilan ettiklerini ifade eden AlpedoKervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, tarihi konakta misafirlerine dondurma şovu yaptı. Tarihi konağın önemli olduğunu ve kentin geleneksel lezzetlerinin yer alacağını kaydeden Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta 6 şubemiz, 87 bin nokta ve 12 ülkede hizmet veriyoruz. Bizim derdimiz ve sevdamız Kahramanmaraş’tır ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bizim bu konakla ilgili çok güzel projelerimiz var. Burayı Kahramanmaraş mutfağı olarak tasarladık. Konağı bölümler halinde geleneksel lezzetleri barından konum haline getirdik ve dışarıdan gelen misafirlerimize yemeklerimiz ve şehrimizin değerleriyle tanıştırmış olacağız” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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