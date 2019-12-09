Kahramanmaraş’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Andırın ilçesinde Kargaçayırı ile Çığşar yollarında, Onikişubat ilçesi Kümperli Çağırgan ve Hacılar yollarında, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular bölgesinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz önceden belirlenen sorumluluk bölgelerinde kış çalışmaları kapsamında 7/24 olarak görevlerinin başında olup, gerek ilçe belediyeleri, gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz” denildi.

KAHRAMANMARAŞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.