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Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında cinsel saldırı, yaralama ve tehdit suçlarının da olduğu çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında cinsel saldırı, yaralama ve tehdit suçlarının da olduğu çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sabah erken saatlerde aranan şüphelilere yönelik başlattığı operasyon saat 23.00 sıralarında sona erdi. Operasyon süresince belirlenen baskın yapan ekipler 110 kişinin GBT sorgusunu yaptı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyon sonunda hırsızlık suçundan 10, yaralama suçundan 8, fuhuş yaptırma ve kumar oynatma suçundan 3, cinsel saldırı suçundan 2, silahlı tehdit suçundan 2, cezaevi firarisi 2 ve diğer suçlardan 11 olmak üzere toplamda hakkında arama kararı bulunan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 38 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

KAHRAMANMARAŞ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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