Projektörle kaçak ava geçit verilmiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri ve jandarma, projektörle kaçak avlanmaya geçit vermiyor. Ekiplerin, Göksun ilçesinde yaptığı denetimlerde yakalanan kaçak avcılar, hem silahlarından oldu hem de yüklü miktarda idari para ve tazminat cezası yedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerinin nefesi, yüksek miktardaki cezalara rağmen yasa dışı avlanmaktan vazgeçmeyenlerin ensesinde. Gece gündüz demeden görev yapan av koruma ekipleri, karla kaplı arazilerde projektörle kaçak tavşan avı yapanlara göz açtırmıyor. Jandarma ve fahri av müfettişlerinin de büyük destek olduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesinin ardından Göksun’da da el projektörü ile yasa dışı olarak tavşan avına çıkan şahısları, amaçlarına ulaşamadan yakaladı. Göksun Şefliği ekipleri, Karaömer Jandarma Komutanlığı görevlileri ve fahri av müfettişlerinin katıldığı denetimlerde, 2 adet tüfek ve 1 adet el projektörüne, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yasa dışı olarak avlanan şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası uygulanırken; ekiplerin sahada 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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