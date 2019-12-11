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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evi yanan kadın gözyaşları içinde yardım istedi

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta Neriman Kuşkayası'nın evi dün 2 kez yandı. Sabah geldiği evin kül olduğunu görünce gözyaşlarını tutamayan Kuşkayası, eşinin cezaevinde olduğunu, son olarak 30 lira yevmiye ile çalıştığı kebapçının kapanmasıyla işsiz kaldığını belirterek yardım istedi.
Eşi ve bir oğlu cezaevinde olan, yakında askere gidecek diğer oğluyla birlikte yaşayan Neriman Kuşkayası'nın Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap evinde ilk yangın dün saat 18.00 sıralarında çıktı. Borcunu ödeyemediğinden elektrikler kesik olduğu için oğlu Samet'in telefonunu şarj ettirmek için internet kafeye gitmesinden dolayı evde tek olan kadın kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken ihbar üzerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Neriman Kuşkayası da oğluyla yeğeninin evine gitti.
Ancak gece yarısı evden tekrar alevler yükselmeye başladı. Olay yerine tekrar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürülürken, ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
EVİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Neriman Kuşkayası, sabah oğlu Samet ile geldiği evde eşyalarının tamamen yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu. 'Hiçbir şeyim kalmamış' diyerek ağlayan Neriman Kuşkayası, yetkililerden yardım istedi. Yakınlarının ve komşularının verdiği erzakı dahi yanan kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bulaşıkları yıkarken evin tavanından sesler gelmeye başladığını belirten Neriman Kuşkayası, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Evde yalnız olduğum için korktum 'Kim var damda?' dedim kendi kendime. Çıtır çıtır sesler geliyor, ben de kediler sandım. Sonra alevleri görünce korktum, panikledim, ne yapacağımı şaşırdım. Bağırmaya başladım 'Komşular evim tutuştu, evim yanıyor' diye. Hortumla söndürmeye çalıştım. Sonra itfaiye geldi ve onlar da söndürdü."
'27 YILLIK YUVAM YANDI'
Daha sonra oğlunun geldiğini ve yeğeninin ısrarı üzerine evden çıktığını belirten Kuşkayası, "Nereden bileyim bu kadar yanacağını iyi ki evden gitmişiz. Ev sonradan bir daha yanmış, her yer kül olmuş. Yetkililere sesleniyorum eşim yok, cezaevinde. 27 yıllık bir evliliğim var. 27 senelik yuvam var burada ve yanıp kül oldu. Yetkililere sesleniyorum lütfen benim evimi yapsınlar, ne olur. 30-40 lira yevmiye ile kebapçı salonlarında çalışıyordum. Onlar da iş yerini kapatacak. İşsizim şu anda" diye konuştu.
Öte yandan Dulkadiroğlu Belediyesi ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililer de evde incelemelerde bulunup Neriman Kuşkayası ve Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Emirhan'dan bilgi aldı. Muhtar Emirhan, ara sokakların dar olmasından dolayı itfaiyenin güçlükle yangına müdahale ettiğini ve 3 saatlik bir çalışma sonunda söndürüldüğünü söyledi. Mahallede  evlerin iç içe olduğunu ve alevlerin diğer evlere sıçramamasının bir mucize olduğunu belirten Emirhan, "Dulkadiroğlu Belediyesi ile görüştüm, ev için yıkım kararı çıkartacağız. İnşallah bu aileye yardımcı olacağız. Belediye başkanımızla da görüşeceğim. Divanlı Mahallesi çok eski bir mahalle ve ahşap ev çok.Buralar da terk edildiğinden evler Suriyeli vatandaşlara kaldı. onlar da çöp ve atık topladıklarından dolayı Bu sıkıntıları çekmeye mecburuz. Bu ilk de olmayacak. Yetkililerden en kısa zamanda Divanlı'ya el atmalarını istiyorum" dedi.

KAHRAMANMARAŞ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
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