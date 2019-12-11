Kahramanmaraşlılar Türkiye’nin lezzetlerini tattı

Türkiye’nin 7 bölgesinden, Anadolu topraklarında yetişip, el emeğiyle harmanlanarak tezgahlara gelen yöresel ürünler, Kahramanmaraşlılar ile buluştu.

Lezzet şöleni sunan Yöresel Ürünler Pazarı’nda Kahramanmaraşlılar, hem yeni lezzetler tattı hem de Anadolu’nun bereketli topraklarından yetişip gelen ürünleri mutfaklarına kazandırma şansı buldu.

Trabzon, Kayseri, Afyon, Erzurum, Van, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Siirt gibi birçok kentin meşhur lezzetlerinin yer aldığı “Yöresel Ürünler Günleri’’ni ziyaret edenler, hem meşhur lezzetleri tatma hem de satın alma imkanı buldu.

Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz’in en ünlü lezzetlerinin yer aldığı pazarda; peynirden pastırmaya, baldan sucuğa, tereyağından bakliyata, pişmaniyeden tarhanaya kadar yüzlerce lezzeti AVM'nin ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

KAHRAMANMARAŞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

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