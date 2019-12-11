Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gurbetçi aile oldukları öğrenilen Mehmet Yılmaz (48) idaresindeki 1XCR421 plakalı otomobil, ElbistanGöksun karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan Zehra Yılmaz (28) ise yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Zehra Yılmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ
11 Aralık 2019 Çarşamba
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