Kahramanmaraş'ta 74 okul geçit görevlisine belgeleri dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde "Okul Geçit Görevlileri Projesi" eğitimini tamamlayan 74 kursiyere belgeleri dağıtıldı.

Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği; ana caddeye çıkışı olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenli olarak okula giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gönüllü öğrenci, öğretmen ve velilerden gelen talep doğrultusunda kursiyerlere eğitimler verildi. Eğitim Katılım Belgesi alan kursiyerlere Emniyet Müdürlüğü tarafından da Okul Geçit Görevli kartı düzenlendi.

Bu kapsamda 17 okulda 74 kursiyer gönüllü olarak görev aldı. Okul aile birlikleri tarafından da Okul Geçit Görevlileri kıyafetleri temin edildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan,törende yaptığı konuşmasında, "Trafik sorunu yaralanma, can ve mal kaybı gibi tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği genel bir halk sağlığı sorunudur. Güvenli bir trafik sistemi oluşturulabilmesi için trafiğin aktif unsurları olan insan hatalarının önlenmesi görevimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile siz okul geçidi görevlilerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'da okul geçit görevlilerinin çok önemli bir sorumluluk aldıklarını belirtti.

Konuşmalardan sonra okul geçit görevlilerine belge dağıtımı yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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