Sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral mektubu İl Sağlık Müdürü Öksüz: “Kahramanca çalışan personellerimize teşekkürler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral mektubu İl Sağlık Müdürü Öksüz: “Kahramanca çalışan ...

İHA

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür ve moral mektubu gönderildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral mektubu İl Sağlık Müdürü Öksüz: “Kahramanca çalışan personellerimize teşekkürler”

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür ve moral mektubu gönderildi.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Sağlık Bakanlığınca alınan sağlık tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinden sağlık personeli görevlendirildi. Suriye sınırında harekâtın başladığı günden bu yana görev yapan sağlık ekipleri, verilen görevi tamamladıktan sonra evlerine döndü. Görevini tamamlayan sağlık ekiplerine İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz teşekkür ve moral mektubu gönderdi.
Sağlık çalışanlarına kahramanca görevlerini tamamladıklarından dolayı teşekkür ettiklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, “24 saat vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veren ve tüm zorluklara göğüs geren sağlık personellerimize şükranlarımızı sunuyorum. Gönüllülük esasına dayanan ve kahraman ordumuzun yanında görev yapan ve görevlere kendini adayan personelimize çok teşekkür ederiz. Bu çalışmalar kapsamında kendilerine bir de teşekkür mektubu gönderdik. Personelimizin bu kahramanca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Teşekkür ve moral mektubu aldığı için mutlu olduğunu ifade eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanı ve UMKE Gönüllüsü Mehmet Raşit İzci ise “UMKE ve 112 olarak daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da görev yapmıştık. Barış Pınarı Harekatı’nda da görev yazısı çıkınca görevli olduk. Şanlıurfa’ya gönderildik ve operasyon bölgesinde öncelikle Mehmetçiğimize ve Suriye Milli Ordusu’ndaki askerlere oluşabilecek yaralanmalar ve medikal rahatsızlanmalarında yardımcı olmaya çalıştık. Görevden de döndüğümüzde bu mektup elimize ulaştı ve sağ olsun İl Sağlık Müdürlüğü eksik olmasınlar” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuktan kaçan serçe hastaneye sığındı Kahramanmaraş’ta soğuk havadan kaçıp hastaneye sığınan serçeye görevliler sahip çıktı
YEREL HABERLER Soğuktan kaçan serçe hastaneye ...
Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma
YEREL HABERLER Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında ...
Kahramanmaraş'ta 74 okul geçit görevlisine belgeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 74 okul geçit görevlisine belgeleri ...
Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü
YEREL HABERLER Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın ...
Bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü Yaşlı adamın kafasındaki yarada kurtçuklar türediği görülen görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü Yaşlı adamın ...
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına şefkat eli
120 bin dolarlık muza "lahanalı" gönderme Elbistan Belediyesinin yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki lahanayı kucaklayan üreticinin görseliyle “Bantlayamadık ama kucakladık. Sanat eseri” paylaşımı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER 120 bin dolarlık muza "lahanalı" gönderme Elbistan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X