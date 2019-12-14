Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

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KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatmayayla Mahallesi'nde 4 kişinin kaçak kazı yaparak define aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Öğlen saatlerinde Çukurtarla mevkiine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K.'yi (56)kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada kazma, kürek gibi malzemeler de ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



KAHRAMANMARAŞ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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