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Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı

İHA

Kahramanmaraş’ta maddi hasarlı trafik kazası sonrası yol kenarında toplanan kalabalığa bir otomobil daldı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet T. idaresindeki 01 CTF 57 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 DM 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından bulvar üzerinde seyreden Mustafa B. idaresindeki 46 ABY 544 plakalı otomobil kaza için yol kenarında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa B. ile Turgut S.T., Ahmet T., Mehmet A.Ö, Furkan B., Ahmet F.T., Fehmi M. ve Salih D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 8 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ

15 Aralık 2019 Pazar

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