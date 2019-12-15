Kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 şahıs, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkisinde operasyon düzenledi. Ekipler A.K.E. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K.'yı (56) kazı alanında suçüstü yakalarken 4 zanlı gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

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