TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor’a 40 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Efe Kurtuluş xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Rıdvan xx, İsa x (Recep dk. 33 x), Safa x (Ebubekir dk. 64 ?), İsmail xx, Hüseyin xx, Yusuf xx, Burak x (Gökhan Çırak dk. 46 ?), Eren xx, Cerem xx, Fatih Kamacı xx
Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek xx, Baran xxx, İbrahim xx, Onat xxx (Sinan dk. 67 x), Mert xx, Burhan xxx (Sergen dk. 83 xx), Sabutay xx, Cabir xx, Taner xx, Eser xx (Birol dk. 90 ?), Muhammet xx
Goller: Burhan (dk. 1), Baran (dk. 25), Onat (dk. 58), Sergen (dk. 90), (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Burak, Safa, Hüseyin, (Piserro Kahramanmaraşspor), Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşespor)
KAHRAMANMARAŞ
15 Aralık 2019 Pazar
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