Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor: 0-4

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe Kurtuluş

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: ÖzkanRıdvan, İsa(Dk.33 Recep), Safa(Dk.64 Ebubekir), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak(Dk.46 Gökhan Çırak), Eren, Cerem Talha, Fatih Kamacı

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan SiverekBaran, İbrahim, Onat(Dk.67 Sinan), Mert, Burhan(Dk.83 Sergen), Sabutay, Cabir, Taner, Eser(Dk.89 Birol), Muhammet

GOLLER: Dk.1 Burhan, Dk.25 Baran, Dk.58 Onat Dk.90 Sergen (Ergene Velimeşe Spor)

SARI KARTLAR: Burak, Safa, Hüseyin (Piserro Kahramanmaraşspor) Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşe Spor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 17'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor'a 3-0 mağlup oldu.

1'inci dakikada santra yapan ev sahibi takımın kaptırdığı topu Ergene Velimeşe Spor ceza sahasına taşıdı ve Burhan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

25'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Cabir, ceza sahasına girerek Baran'ı topla buluşturdu. Baran kaleye çektiği sert şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2

58'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Onat, ceza sahası dışında önünde bulduğu topu kaleye gönderdi: 0-3

90'ıncı dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Sergen, ceza sahasında buluştuğu toğu kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 0-4

Karşılaşma, konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



KAHRAMANMARAŞ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.