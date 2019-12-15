Kahramanmaraş’ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Kahramanmaraş’ta kırsal mahallelerdeki evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kurtlar Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eve yapılan operasyonda M.D. (32), D.Y. (37) ve S.D. (30) suçüstü yakalandı. Şüphelilerden S.D’nin iki ayrı suçtan arandığı belirlendi. Yakalanan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

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