Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş’ın annesi Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.
Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde merhum Ahmet Gebel’in kızı, merhum Mustafa Akbaş’ın eşi, İbrahim ve merhum Hacı Mehmet Gebel’in ablası, Niyazi, Mustafa ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş’ın annesi Güllü Akbaş (90) vefat etti.
Akbaş’ın cenazesi, Serintepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedildi. Akbaş’ın taziyesinin, Serintepe Taziye Evi olduğu belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ
16 Aralık 2019 Pazartesi
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