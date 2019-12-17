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Sahte subay tutuklandı Kahramanmaraş’ta üsteğmen üniformalı şahıs polis ekiplerince yakalandı

İHA

Kahramanmaraş'ta giydiği üsteğmen üniformasıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Sahte subay tutuklandı Kahramanmaraş’ta üsteğmen üniformalı şahıs polis ekiplerince yakalandı

Kahramanmaraş’ta giydiği üsteğmen üniformasıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık timleri, ihbar üzerine üzerinde subay kıyafeti olan bir kişiyi takibe aldı. Azerbaycan Bulvarında gözaltına alınan 29 yaşındaki Turgay A’nın lüks evine operasyon yapan polis, dairede rütbeleri takılmış asker üniforması ile kurusıkı tabanca ele geçirdi. Hırsızlıktan suç kaydı olan Turgay A, asker üniforması ile dolaşarak tanıştığı 2’si kadın 5 kişiyi borç para isteme ve iş bulma vaadiyle 12 bin TL dolandırdığı öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Turgay A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAHRAMANMARAŞ

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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