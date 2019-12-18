Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada pos tefeciliği yapan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, pos tefeciliği yaptığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda suçla ilgili 15 bin 770 lira para, 2 adet pos cihazı, 2 adet cep telefonu, 17 adet bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs yakalanarak adlı işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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