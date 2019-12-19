Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 11 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ
19 Aralık 2019 Perşembe
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